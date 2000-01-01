Исаакович Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаакович Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1887

Дочь: Виленская Рахиль Борисовна

Мать ребёнка: Исаакович Евгения Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаакович Исаак Борисович

Мать ребёнка: Исаакович Евгения Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лида Борисовна

Мать ребёнка: Исаакович Евгения Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соня Борисовна

Мать ребёнка: Исаакович Евгения Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаакович Герта Борисовна

Мать ребёнка: Исаакович Евгения Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липчина Эсфирь Иосифовна

Мать ребёнка: Исаакович Евгения Абрамовна

Смерть
1919
Украина, Киев
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