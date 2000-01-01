Исаакович Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти1919
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1887
Дочь: Виленская Рахиль Борисовна
Мать ребёнка: Исаакович Евгения Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаакович Исаак Борисович
Мать ребёнка: Исаакович Евгения Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лида Борисовна
Мать ребёнка: Исаакович Евгения Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соня Борисовна
Мать ребёнка: Исаакович Евгения Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаакович Герта Борисовна
Мать ребёнка: Исаакович Евгения Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липчина Эсфирь Иосифовна
Мать ребёнка: Исаакович Евгения Абрамовна
Смерть
1919
Украина, Киев