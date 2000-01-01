Исаакович Евгения Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1887
Дочь: Виленская Рахиль Борисовна
Отец ребёнка: Исаакович Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаакович Исаак Борисович
Отец ребёнка: Исаакович Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лида Борисовна
Отец ребёнка: Исаакович Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соня Борисовна
Отец ребёнка: Исаакович Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаакович Герта Борисовна
Отец ребёнка: Исаакович Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липчина Эсфирь Иосифовна
Отец ребёнка: Исаакович Иосиф
Смерть
Неизвестно