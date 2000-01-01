Исаакович Евгения Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаакович Евгения Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1887

Дочь: Виленская Рахиль Борисовна

Отец ребёнка: Исаакович Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаакович Исаак Борисович

Отец ребёнка: Исаакович Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лида Борисовна

Отец ребёнка: Исаакович Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соня Борисовна

Отец ребёнка: Исаакович Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаакович Герта Борисовна

Отец ребёнка: Исаакович Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липчина Эсфирь Иосифовна

Отец ребёнка: Исаакович Иосиф

Смерть
Неизвестно
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