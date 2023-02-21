Виленская (Исаакович) Рахиль Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виленская (Исаакович) Рахиль Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1887

Дата смерти

06.08.1969

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887

Отец: Исаакович Иосиф

Мать: Исаакович Евгения Абрамовна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Виленская Ревекка Нахмановна

Отец ребёнка: Виленский Нахман Израильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виленский Нахман Израильевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.08.1969
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