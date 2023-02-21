Виленская (Исаакович) Рахиль Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1887
Дата смерти06.08.1969
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887
Отец: Исаакович Иосиф
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Виленская Ревекка Нахмановна
Отец ребёнка: Виленский Нахман Израильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.08.1969