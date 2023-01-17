Виленский Нахман Израильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виленский Нахман Израильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Виленская Ревекка Нахмановна

Мать ребёнка: Виленская Рахиль Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виленская Рахиль Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1996
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