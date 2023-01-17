Виленский Нахман Израильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Виленская Ревекка Нахмановна
Мать ребёнка: Виленская Рахиль Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1996