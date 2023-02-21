Цеханович Шломо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цеханович Шломо

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1878

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Цеханович Бенциан Шлёмович

Мать ребёнка: Цеханович Рося Лейбовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цеханович Давид Соломонович

Мать ребёнка: Цеханович Рося Лейбовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беня Шлёмова

Мать ребёнка: Цеханович Рося Лейбовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цеханович Рося Лейбовна

Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1878
Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область
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