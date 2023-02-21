Цеханович Шломо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Цеханович Бенциан Шлёмович
Мать ребёнка: Цеханович Рося Лейбовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цеханович Давид Соломонович
Мать ребёнка: Цеханович Рося Лейбовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беня Шлёмова
Мать ребёнка: Цеханович Рося Лейбовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цеханович Рося Лейбовна
Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1878
Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область