Цеханович Давид Соломонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цеханович Давид Соломонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цеханович Шломо

Мать: Цеханович Рося Лейбовна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Цеханович Соломон Давидович

Мать ребёнка: Цеханович Доба Вениаминовна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Цеханович Ефим Давидович

Мать ребёнка: Цеханович Доба Вениаминовна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цеханович Доба Вениаминовна

Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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