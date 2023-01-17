Цеханович Давид Соломонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цеханович Шломо
Мать: Цеханович Рося Лейбовна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Цеханович Соломон Давидович
Мать ребёнка: Цеханович Доба Вениаминовна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Цеханович Доба Вениаминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно