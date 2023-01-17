Цеханович Доба Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦеханович Доба Вениаминовна

Цеханович Доба Вениаминовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Цеханович Соломон Давидович

Отец ребёнка: Цеханович Давид Соломонович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Цеханович Ефим Давидович

Отец ребёнка: Цеханович Давид Соломонович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цеханович Давид Соломонович

Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close