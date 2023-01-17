Цеханович Доба Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Цеханович Соломон Давидович
Отец ребёнка: Цеханович Давид Соломонович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Цеханович Давид Соломонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно