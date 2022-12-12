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Цеханович Рося Лейбовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Цеханович Бенциан Шлёмович

Отец ребёнка: Цеханович Шломо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цеханович Давид Соломонович

Отец ребёнка: Цеханович Шломо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беня Шлёмова

Отец ребёнка: Цеханович Шломо

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цеханович Шломо

Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
После 1918
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