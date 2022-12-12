Цеханович Рося Лейбовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Цеханович Бенциан Шлёмович
Отец ребёнка: Цеханович Шломо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цеханович Давид Соломонович
Отец ребёнка: Цеханович Шломо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беня Шлёмова
Отец ребёнка: Цеханович Шломо
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цеханович Шломо
Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
После 1918