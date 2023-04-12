Андрусова / Andrusovová Androussoff (Белая (Бланк) Белаго / Belille (Blanc) Belaya) Елена Filippovna
Место рожденияKerch
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Белый (бланк) / Belyj Belille (blanc) Филипп Filippe
Мать: не указана
Kerch
Рождение ребёнка
07.12.1861
Сын: Андрусов / Andrusov Androussoff Николай Ivanovič
Отец ребёнка: Андрусов / Andrusov Androussoff Иван Andrejevič
Одесса, Херсонская губерния, Российская Империя / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa, Ukraina
Рождение ребёнка
03.07.1863
Дочь: Фаусек Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Андрусов / Andrusov Androussoff Иван Andrejevič
Рождение ребёнка
1865
Рождение ребёнка
1867
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Фаусек / Faoussek Антонина Ivanovna
Отец ребёнка: Андрусов / Andrusov Androussoff Иван Andrejevič
Одесса, Херсонской губернии Российской Империи / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa
Смерть
Неизвестно