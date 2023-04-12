Андрусова / Andrusovová Androussoff (Белая (Бланк) Белаго / Belille (Blanc) Belaya) Елена Filippovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусова / Andrusovová Androussoff (Белая (Бланк) Белаго / Belille (Blanc) Belaya) Елена Filippovna

Место рождения

Kerch

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белый (бланк) / Belyj Belille (blanc) Филипп Filippe

Мать: не указана

Kerch
Рождение ребёнка
07.12.1861

Сын: Андрусов / Andrusov Androussoff Николай Ivanovič

Отец ребёнка: Андрусов / Andrusov Androussoff Иван Andrejevič

Одесса, Херсонская губерния, Российская Империя / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa, Ukraina
Рождение ребёнка
03.07.1863

Дочь: Фаусек Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Андрусов / Andrusov Androussoff Иван Andrejevič

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Фаусек / Fouseková Faoussek Евдоксия Ivanovna

Отец ребёнка: Андрусов / Andrusov Androussoff Иван Andrejevič

Рождение ребёнка
1867

Сын: Андрусов / Androussoff Andrusov Вячеслав Ivanovič

Отец ребёнка: Андрусов / Andrusov Androussoff Иван Andrejevič

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Фаусек / Faoussek Антонина Ivanovna

Отец ребёнка: Андрусов / Andrusov Androussoff Иван Andrejevič

Одесса, Херсонской губернии Российской Империи / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa
Смерть
Неизвестно
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