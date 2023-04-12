Фаусек (Фаусек) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1863
Дата смерти?.02.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1863
Рождение ребёнка
1888
Сын: Фаусек Всеволод Викторович
Отец ребёнка: Фаусек Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
19.10.1895
Сын: Фаусек Николай Викторович
Отец ребёнка: Фаусек Виктор Андреевич
Naples, Naples, Campania, Italy
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
педагог Монтессори
Смерть
?.02.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia