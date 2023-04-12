Фаусек (Фаусек) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаусек (Фаусек) Юлия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1863

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1863

Отец: Андрусов / Andrusov Androussoff Иван Andrejevič

Мать: Андрусова / Andrusovová Androussoff Елена Filippovna

Рождение ребёнка
1888

Сын: Фаусек Всеволод Викторович

Отец ребёнка: Фаусек Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
19.10.1895

Сын: Фаусек Николай Викторович

Отец ребёнка: Фаусек Виктор Андреевич

Naples, Naples, Campania, Italy
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаусек Виктор Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
педагог Монтессори
Смерть
?.02.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
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