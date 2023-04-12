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Андрусов / Andrusov Androussoff Иван Andrejevič

Место рождения

Нарва, Российская Империя, Narva, Narva linn, Ida-Viru County, Эстония, Estónsko

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

05.09.1870

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
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Рождение
Около 1835

Отец: Андрусов / Andrusov Androussoff Андрей André

Мать: не указана

Нарва, Российская Империя, Narva, Narva linn, Ida-Viru County, Эстония, Estónsko
Рождение ребёнка
07.12.1861

Сын: Андрусов / Andrusov Androussoff Николай Ivanovič

Мать ребёнка: Андрусова / Andrusovová Androussoff Елена Filippovna

Одесса, Херсонская губерния, Российская Империя / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa, Ukraina
Рождение ребёнка
03.07.1863

Дочь: Фаусек Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Андрусова / Andrusovová Androussoff Елена Filippovna

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Фаусек / Fouseková Faoussek Евдоксия Ivanovna

Мать ребёнка: Андрусова / Andrusovová Androussoff Елена Filippovna

Рождение ребёнка
1867

Сын: Андрусов / Androussoff Andrusov Вячеслав Ivanovič

Мать ребёнка: Андрусова / Andrusovová Androussoff Елена Filippovna

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Фаусек / Faoussek Антонина Ivanovna

Мать ребёнка: Андрусова / Andrusovová Androussoff Елена Filippovna

Одесса, Херсонской губернии Российской Империи / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa
Работа или профессия
Неизвестно
штурман торгового флота
Похороны
05.09.1870
Смерть
05.09.1870
в море, Анапа, Кубанская область, Российская Империя, Краснодарский край, РФ, Россия / Anapa, Anapsky District, Krasnodar Krai, Russia
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