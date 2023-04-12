Андрусов / Andrusov Androussoff Иван Andrejevič
Место рожденияНарва, Российская Империя, Narva, Narva linn, Ida-Viru County, Эстония, Estónsko
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти05.09.1870
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Андрусов / Andrusov Androussoff Андрей André
Нарва, Российская Империя, Narva, Narva linn, Ida-Viru County, Эстония, Estónsko
Рождение ребёнка
07.12.1861
Сын: Андрусов / Andrusov Androussoff Николай Ivanovič
Мать ребёнка: Андрусова / Andrusovová Androussoff Елена Filippovna
Одесса, Херсонская губерния, Российская Империя / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa, Ukraina
Рождение ребёнка
03.07.1863
Дочь: Фаусек Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Андрусова / Andrusovová Androussoff Елена Filippovna
Рождение ребёнка
1865
Рождение ребёнка
1867
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Фаусек / Faoussek Антонина Ivanovna
Мать ребёнка: Андрусова / Andrusovová Androussoff Елена Filippovna
Одесса, Херсонской губернии Российской Империи / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa
Работа или профессия
Неизвестно
штурман торгового флота
Похороны
05.09.1870
Смерть
05.09.1870
в море, Анапа, Кубанская область, Российская Империя, Краснодарский край, РФ, Россия / Anapa, Anapsky District, Krasnodar Krai, Russia