Белый (Бланк) / Belyj Belille (Blanc) Филипп Filippe
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрусова / Andrusovová Androussoff Елена Filippovna
Мать ребёнка: не указана
Kerch
Работа или профессия
Неизвестно
donsk kozk
Смерть
Неизвестно