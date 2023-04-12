Белый (Бланк) / Belyj Belille (Blanc) Филипп Filippe — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белый (Бланк) / Belyj Belille (Blanc) Филипп Filippe

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрусова / Andrusovová Androussoff Елена Filippovna

Мать ребёнка: не указана

Kerch
Работа или профессия
Неизвестно
donsk kozk
Смерть
Неизвестно
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