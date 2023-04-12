Фаусек / Faoussek (Андрусова / Andrusov Androussoff) Антонина Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаусек / Faoussek (Андрусова / Andrusov Androussoff) Антонина Ivanovna

Место рождения

Одесса, Херсонской губернии Российской Империи / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa

Дата рождения

1871

Дата смерти

Между 1942 и 1943

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Андрусов / Andrusov Androussoff Иван Andrejevič

Мать: Андрусова / Andrusovová Androussoff Елена Filippovna

Одесса, Херсонской губернии Российской Империи / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa
Рождение ребёнка
1900

Сын: Faoussek Ivan

Отец ребёнка: Faoussek Alexandre

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Tatiana

Отец ребёнка: Faoussek Alexandre

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Gallina

Отец ребёнка: Faoussek Alexandre

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Faoussek Alexandre

Смерть
Между 1942 и 1943
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