Фаусек / Faoussek (Андрусова / Andrusov Androussoff) Антонина Ivanovna
Место рожденияОдесса, Херсонской губернии Российской Империи / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa
Дата рождения1871
Дата смертиМежду 1942 и 1943
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Андрусов / Andrusov Androussoff Иван Andrejevič
Одесса, Херсонской губернии Российской Империи / мiсто Одеса, Одеської областi України / Odessa
Рождение ребёнка
1900
Сын: Faoussek Ivan
Отец ребёнка: Faoussek Alexandre
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Tatiana
Отец ребёнка: Faoussek Alexandre
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Gallina
Отец ребёнка: Faoussek Alexandre
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Faoussek Alexandre
Смерть
Между 1942 и 1943