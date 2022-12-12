Макшеев Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1880 ст.
Дата смерти12.09.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1880 ст.
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Макшеева Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Макшеева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Макшеева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Макшеева Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Макшеева Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1916 ст.
Боруны, Ошмянский район, Гродненская область