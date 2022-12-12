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Макшеев Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

15.07.1880 ст.

Дата смерти

12.09.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1880 ст.

Отец: Макшеев Дмитрий Сергеевич

Мать: Макшеева Антонина Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Макшеева Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Макшеева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Макшеев Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Макшеева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Макшеева Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Макшеева Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макшеева Евдокия Васильевна

Смерть
12.09.1916 ст.
Боруны, Ошмянский район, Гродненская область
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