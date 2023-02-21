Макшеева (Ухтомская) Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Ухтомский Пётр Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1880 ст.
Сын: Макшеев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Сергеевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макшеев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макшеев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно