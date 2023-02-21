Макшеева (Ухтомская) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакшеева (Ухтомская) Антонина Петровна

Макшеева (Ухтомская) Антонина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Ухтомский Пётр Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1880 ст.

Сын: Макшеев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Сергеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макшеев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макшеев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макшеев Дмитрий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close