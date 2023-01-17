Макшеев Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макшеев Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

11.04.1854 ст.

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1854 ст.

Отец: Макшеев Сергей Дмитриевич

Мать: Макшеева Александра Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1880 ст.

Сын: Макшеев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Макшеева Антонина Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макшеев Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Макшеева Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макшеев Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Макшеева Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макшеева Антонина Петровна

Смерть
1920
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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