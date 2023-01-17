Макшеев Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения11.04.1854 ст.
Дата смерти1920
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1854 ст.
Рождение ребёнка
15.07.1880 ст.
Сын: Макшеев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Макшеева Антонина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макшеев Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Макшеева Антонина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макшеев Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Макшеева Антонина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920