Макшеева (Кузнецова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Макшеева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Макшеева Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947