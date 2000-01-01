Макшеева (Кузнецова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макшеева (Кузнецова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Макшеева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Макшеев Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Макшеева Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Макшеев Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макшеев Дмитрий Дмитриевич

Смерть
1947
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