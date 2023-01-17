Куранова (Гаврилова) Елена Пименовна
Место рождения
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиМежду 1862 и 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1843 ст.
Жених: служащий казак конноартиллеристской команды N 13 полубатареи Михаил Иванович Куранов - 30 лет Невеста: Елена Пименовна Гаврилова -18 лет дочь умершего крестьянина Пимена Гаврилова Поручители: ... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1845 ст.
Дочь: Куранова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Отец: служащий казак Михаил Иванович Куранов Восприемник: отставного солдата Матвея Трофимовича Стасюкевича жена Александра Фроловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 32 ном... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1849 ст.
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Васильевич Белянин и мещанина Кирилла Максимовича Данилова жена Мавра Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 44... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1852 ст.
Дочь: Куранова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Отец: конноартилерийской N16 батареи служащий казак Михаил Иванович Куранов Восприемник: отставной казак Алексей Васильевич Горшенин и мещанина Кириана Васильевича Данилова жена Мавра Васильевна https... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1854 ст.
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Илья Петрович Епанешников и мещанина Кириана Васильевича Данилова жена Мавра Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 32... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1857 ст.
Дочь: Куранова Капитолина Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Алексей Васильевич Горшенин и служащего казака Николая Ивановича Куранова жена Васса Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1860
Сын: Куранов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Алексей Никифорович Ржавин и мещанина Кириана Васильевича Данилова жена Мавра Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 305 н... Показать все
Смерть
Между 1862 и 1890
Нет в посемейных списках в 1892 году