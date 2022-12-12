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Куранов Иоанн Михайлович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.08.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1854 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Елена Пименовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Илья Петрович Епанешников и мещанина Кириана Васильевича Данилова жена Мавра Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 32... Показать все
Смерть
Неизвестно
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