Куранов Иоанн Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.08.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1854 ст.
Отец: Куранов Михаил Иванович
Мать: Куранова Елена Пименовна
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Илья Петрович Епанешников и мещанина Кириана Васильевича Данилова жена Мавра Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 32... Показать все
Смерть
Неизвестно