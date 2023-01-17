Куранова Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1852 ст.
Отец: Куранов Михаил Иванович
Мать: Куранова Елена Пименовна
Отец: конноартилерийской N16 батареи служащий казак Михаил Иванович Куранов Восприемник: отставной казак Алексей Васильевич Горшенин и мещанина Кириана Васильевича Данилова жена Мавра Васильевна https... Показать все
Смерть
Неизвестно