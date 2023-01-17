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Куранова Мария Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.01.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1852 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Елена Пименовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: конноартилерийской N16 батареи служащий казак Михаил Иванович Куранов Восприемник: отставной казак Алексей Васильевич Горшенин и мещанина Кириана Васильевича Данилова жена Мавра Васильевна https... Показать все
Смерть
Неизвестно
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