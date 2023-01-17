Куранова Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.07.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1849 ст.
Отец: Куранов Михаил Иванович
Мать: Куранова Елена Пименовна
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Васильевич Белянин и мещанина Кирилла Максимовича Данилова жена Мавра Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 44... Показать все
Смерть
Неизвестно