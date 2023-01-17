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Куранова Анна Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.07.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1849 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Елена Пименовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Васильевич Белянин и мещанина Кирилла Максимовича Данилова жена Мавра Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 44... Показать все
Смерть
Неизвестно
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