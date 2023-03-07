Куранова Капитолина Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.10.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1857 ст.
Отец: Куранов Михаил Иванович
Мать: Куранова Елена Пименовна
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Алексей Васильевич Горшенин и служащего казака Николая Ивановича Куранова жена Васса Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-... Показать все
Смерть
Неизвестно