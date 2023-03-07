Куранова Капитолина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Капитолина Михайловна

Куранова Капитолина Михайловна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.10.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1857 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Елена Пименовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Алексей Васильевич Горшенин и служащего казака Николая Ивановича Куранова жена Васса Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close