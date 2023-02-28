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Куранова Наталья Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.06.1845 ст.

Дата смерти

26.01.1846 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1845 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Елена Пименовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Михаил Иванович Куранов Восприемник: отставного солдата Матвея Трофимовича Стасюкевича жена Александра Фроловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 32 ном... Показать все
Смерть
26.01.1846 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от оспы в возрасте 1,5 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 187 номер 12
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