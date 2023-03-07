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Варвара Ильина

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Илья (Михеев)

Мать: Пелагея (Никитина)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1853

Муж: Илья Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1874

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1878

Сын: Тимофей Ильин

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Дамиан Ильин

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1998

Сын: Захаров Михаил Ильич

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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