Варвара Ильина
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Илья (Михеев)
Мать: Пелагея (Никитина)
Бракосочетание
25.10.1853
Муж: Илья Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
Рождение ребёнка
01.06.1874
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
Рождение ребёнка
19.01.1878
Сын: Тимофей Ильин
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Дамиан Ильин
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
Рождение ребёнка
До 1998
Сын: Захаров Михаил Ильич
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
Смерть
Неизвестно