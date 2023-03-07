Пелагея Ильина
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Илья Фёдоров
Мать: Варвара Ильина
Бракосочетание
06.11.1888
Муж: Максим Борисов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1891
Дочь: Стефанида Борисова
Отец ребёнка: Максим Борисов
Рождение ребёнка
21.02.1893
Дочь: Матрона Максимова
Отец ребёнка: Максим Борисов
Рождение ребёнка
03.12.1895
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Максим Борисов
Рождение ребёнка
22.01.1899
Сын: Григорий Максимов
Отец ребёнка: Максим Борисов
Рождение ребёнка
15.04.1904
Сын: Георгий Максимов
Отец ребёнка: Максим Борисов
Смерть
Неизвестно