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Пелагея Ильина

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Илья Фёдоров

Мать: Варвара Ильина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1888

Муж: Максим Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1891

Дочь: Стефанида Борисова

Отец ребёнка: Максим Борисов

Рождение ребёнка
21.02.1893

Дочь: Матрона Максимова

Отец ребёнка: Максим Борисов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1895

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Максим Борисов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1899

Сын: Григорий Максимов

Отец ребёнка: Максим Борисов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1904

Сын: Георгий Максимов

Отец ребёнка: Максим Борисов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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