Илья Фёдоров
Место рождения
Дата рождения19.07.1832
Дата смерти15.06.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1832
Отец: Фёдор ст
Мать: Евдокия Ильина
Бракосочетание
25.10.1853
Жена: Варвара Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Пелагея Ильина
Мать ребёнка: Варвара Ильина
Рождение ребёнка
01.06.1874
Сын: Иван Ильин
Мать ребёнка: Варвара Ильина
Рождение ребёнка
19.01.1878
Сын: Тимофей Ильин
Мать ребёнка: Варвара Ильина
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Дамиан Ильин
Мать ребёнка: Варвара Ильина
Смерть
15.06.1899
Рождение ребёнка
До 1998
Сын: Захаров Михаил Ильич
Мать ребёнка: Варвара Ильина