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Илья Фёдоров

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.07.1832

Дата смерти

15.06.1899

Пол

Мужской

Отец

До 1774 г.р.

Мать

До 1803 г.р.

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1832

Отец: Фёдор ст

Мать: Евдокия Ильина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1853

Жена: Варвара Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Пелагея Ильина

Мать ребёнка: Варвара Ильина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1874

Сын: Иван Ильин

Мать ребёнка: Варвара Ильина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1878

Сын: Тимофей Ильин

Мать ребёнка: Варвара Ильина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Дамиан Ильин

Мать ребёнка: Варвара Ильина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.06.1899
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1998

Сын: Захаров Михаил Ильич

Мать ребёнка: Варвара Ильина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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