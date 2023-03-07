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Иван Ильин

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.06.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1874

Отец: Илья Фёдоров

Мать: Варвара Ильина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1892

Жена: Осипова Варвара Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1894

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Осипова Варвара Парфенова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1899

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Осипова Варвара Парфенова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1902

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Осипова Варвара Парфенова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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