Иван Ильин
Место рождения
Дата рождения01.06.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1874
Отец: Илья Фёдоров
Мать: Варвара Ильина
Бракосочетание
26.01.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1894
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Осипова Варвара Парфенова
Рождение ребёнка
19.02.1899
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Осипова Варвара Парфенова
Рождение ребёнка
21.06.1902
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Осипова Варвара Парфенова
Смерть
Неизвестно