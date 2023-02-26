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Осипова Варвара Парфенова

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Место рождения

д.Залесье-Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1875

Отец: Парфений Петров

Мать: Варвара (Петрова)

д.Залесье-Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1892

Муж: Иван Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1893

Муж: Осипов Иосиф Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1894

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1899

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1899

Сын: Осипов Михаил Иосифов

Отец ребёнка: Осипов Иосиф Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1902

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Ильин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1902

Дочь: Мария Иосифова

Отец ребёнка: Осипов Иосиф Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1907

Дочь: Евдокия Иосифова

Отец ребёнка: Осипов Иосиф Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1909

Дочь: Пелагея Иосифова

Отец ребёнка: Осипов Иосиф Тихонов

Рождение ребёнка
05.04.1910

Сын: Осипов Никита Иосифов

Отец ребёнка: Осипов Иосиф Тихонов

Рождение ребёнка
16.07.1911

Сын: Осипов Илья Иосифов

Отец ребёнка: Осипов Иосиф Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1915

Сын: Осипов Павел Осипович

Отец ребёнка: Осипов Иосиф Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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