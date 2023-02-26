Осипова Варвара Парфенова
Место рожденияд.Залесье-Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
27.11.1875
Отец: Парфений Петров
Мать: Варвара (Петрова)
д.Залесье-Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1892
Муж: Иван Ильин
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1893
Муж: Осипов Иосиф Тихонов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1894
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
19.02.1899
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
08.11.1899
Отец ребёнка: Осипов Иосиф Тихонов
Рождение ребёнка
21.06.1902
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
19.07.1902
Дочь: Мария Иосифова
Отец ребёнка: Осипов Иосиф Тихонов
Рождение ребёнка
27.07.1907
Дочь: Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Осипов Иосиф Тихонов
Рождение ребёнка
До 1909
Дочь: Пелагея Иосифова
Отец ребёнка: Осипов Иосиф Тихонов
Рождение ребёнка
05.04.1910
Отец ребёнка: Осипов Иосиф Тихонов
Рождение ребёнка
16.07.1911
Сын: Осипов Илья Иосифов
Отец ребёнка: Осипов Иосиф Тихонов
Рождение ребёнка
14.08.1915
Отец ребёнка: Осипов Иосиф Тихонов
Смерть
Неизвестно