Пелагея (Никитина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея (Никитина)

Пелагея (Никитина)

avatar

Место рождения

д.Горошни

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Никита

Мать: не указана

д.Горошни
Бракосочетание
11.02.1821

Муж: Илья (Михеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.10.1825

Сын: Ефимий Ильин

Отец ребёнка: Илья (Михеев)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Юшков Дометий Ильин

Отец ребёнка: Илья (Михеев)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1830

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Илья (Михеев)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Георгий Ильин

Отец ребёнка: Илья (Михеев)

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Варвара Ильина

Отец ребёнка: Илья (Михеев)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1839

Сын: Решетников Григорий Ильин

Отец ребёнка: Илья (Михеев)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close