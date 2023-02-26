Пелагея (Никитина)
Место рожденияд.Горошни
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: Никита
Мать: не указана
д.Горошни
Бракосочетание
11.02.1821
Муж: Илья (Михеев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.10.1825
Сын: Ефимий Ильин
Отец ребёнка: Илья (Михеев)
Рождение ребёнка
1827
Сын: Юшков Дометий Ильин
Отец ребёнка: Илья (Михеев)
Рождение ребёнка
07.06.1830
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Илья (Михеев)
Рождение ребёнка
1834
Сын: Георгий Ильин
Отец ребёнка: Илья (Михеев)
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Варвара Ильина
Отец ребёнка: Илья (Михеев)
Рождение ребёнка
18.11.1839
Сын: Решетников Григорий Ильин
Отец ребёнка: Илья (Михеев)
Смерть
Неизвестно