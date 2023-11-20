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Нужнов Алексей Алексендрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нужнов Александр Андреевич

Мать: Нужнова (Савельева) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нужнов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Нужнова (Воробьёва) Мавра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нужнова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Нужнова (Воробьёва) Мавра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нужнова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Нужнова (Воробьёва) Мавра Федоровна

Смерть
1879
Бракосочетание
20.11.1899

Жена: Нужнова (Воробьёва) Мавра Федоровна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Свадьба 20.11.1899. Алексей 20 л 7 мес - сын казака Амурского посёлка Александра Андреевича Нужнова Мавра- дочь казака Ам. посёлка Фёдора Устиновича Воробьёва 16 л 6 мес Порфирий Прокопьевич Нужнов, ... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1907

Сын: Нужнов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Нужнова (Воробьёва) Мавра Федоровна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.12.1909

Сын: Нужнов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Нужнова (Воробьёва) Мавра Федоровна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: Нужнова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Нужнова (Воробьёва) Мавра Федоровна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Крещение отец Алексей Александрович Нужнов -казак 3-й очереди, мать Мавра Фёдоровна (в девичестве Воробьёва) Крестные - Елизар Яковлевич Шевцов Пелагея Дмитриевна Нужнова- девица Метрическая книга Аму... Показать все
Рождение ребёнка
11.08.1915

Сын: Нужнов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Нужнова (Воробьёва) Мавра Федоровна

Крещение отец Алексей Александрович Нужнов - запасной казак мать Мавра Фёдоровна (в девичестве Воробьёва) Крестные - Максим Александрович Нужнов- казачий сын Пелагея Дмитриевна Нужнова- девица св-во ... Показать все
Раскулачивание
1931

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