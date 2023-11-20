Нужнов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1915
Крещение отец Алексей Александрович Нужнов - запасной казак мать Мавра Фёдоровна (в девичестве Воробьёва) Крестные - Максим Александрович Нужнов- казачий сын Пелагея Дмитриевна Нужнова- девица св-во ... Показать все
Раскулачивание
1931
Смерть
Неизвестно