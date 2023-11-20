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Нужнов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1915

Отец: Нужнов Алексей Алексендрович

Мать: Нужнова (Воробьёва) Мавра Федоровна

Крещение отец Алексей Александрович Нужнов - запасной казак мать Мавра Фёдоровна (в девичестве Воробьёва) Крестные - Максим Александрович Нужнов- казачий сын Пелагея Дмитриевна Нужнова- девица св-во ... Показать все
Раскулачивание
1931
Смерть
Неизвестно

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