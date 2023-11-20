Нужнова (Воробьёва) Мавра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Воробьёв Федор Устинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нужнов Алексей Алексендрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нужнова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Нужнов Алексей Алексендрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нужнова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Нужнов Алексей Алексендрович
Бракосочетание
20.11.1899
Свадьба 20.11.1899. Алексей 20 л 7 мес - сын казака Амурского посёлка Александра Андреевича Нужнова Мавра- дочь казака Ам. посёлка Фёдора Устиновича Воробьёва 16 л 6 мес Порфирий Прокопьевич Нужнов, ... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1907
Отец ребёнка: Нужнов Алексей Алексендрович
Рождение ребёнка
31.12.1909
Сын: Нужнов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Нужнов Алексей Алексендрович
Рождение ребёнка
13.07.1913
Дочь: Нужнова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Нужнов Алексей Алексендрович
Крещение отец Алексей Александрович Нужнов -казак 3-й очереди, мать Мавра Фёдоровна (в девичестве Воробьёва) Крестные - Елизар Яковлевич Шевцов Пелагея Дмитриевна Нужнова- девица Метрическая книга Аму... Показать все
Рождение ребёнка
11.08.1915
Сын: Нужнов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Нужнов Алексей Алексендрович
Крещение отец Алексей Александрович Нужнов - запасной казак мать Мавра Фёдоровна (в девичестве Воробьёва) Крестные - Максим Александрович Нужнов- казачий сын Пелагея Дмитриевна Нужнова- девица св-во ... Показать все
Смерть
Неизвестно