Нужнова (Савельева) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Савельев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нужнов Алексей Алексендрович
Отец ребёнка: Нужнов Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1877
Сын: Нужнов Дмитрий Алексендрович
Отец ребёнка: Нужнов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
12.10.1886 ст.
Дочь: Нужнова Параскева Александровна
Отец ребёнка: Нужнов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
22.04.1889
Сын: Нужнов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Нужнов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
26.04.1891
Сын: Нужнов Максим Александрович
Отец ребёнка: Нужнов Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно