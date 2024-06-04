Нужнова (Савельева) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужнова (Савельева) Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Савельев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нужнов Алексей Алексендрович

Отец ребёнка: Нужнов Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нужнов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
23.10.1877

Сын: Нужнов Дмитрий Алексендрович

Отец ребёнка: Нужнов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
12.10.1886 ст.

Дочь: Нужнова Параскева Александровна

Отец ребёнка: Нужнов Александр Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.04.1889

Сын: Нужнов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Нужнов Александр Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.04.1891

Сын: Нужнов Максим Александрович

Отец ребёнка: Нужнов Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно

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