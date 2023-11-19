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Нужнов Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1859

Отец: Нужнов Андрей Павлович

Мать: Нужнова Александра Максимовна

Родился: 06.03.1859г - Александр Новочеркасского отряда служащій казакъ Андрей Павлович Нужновъ и законная жена его Александра Максимова. Свидетели: Новочеркасскаго отряда, служащій казакъ Иванъ Андрѣ... Показать все
Благословение
24.01.1877
Женился на дочери урядника Николая Савельева Свадьба 24.01.1877 Свидетели на венчании Петр Павлович Нужнов и Прокопий Андреевич Нужнов Со стороны невесты Иван Савельев и Фома Савельев Метрическая книг... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1877

Сын: Нужнов Дмитрий Алексендрович

Мать ребёнка: Нужнова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
12.10.1886 ст.

Дочь: Нужнова Параскева Александровна

Мать ребёнка: Нужнова Евдокия Николаевна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.04.1889

Сын: Нужнов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Нужнова Евдокия Николаевна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.04.1891

Сын: Нужнов Максим Александрович

Мать ребёнка: Нужнова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нужнов Алексей Алексендрович

Мать ребёнка: Нужнова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нужнова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Урядник
Смерть
Неизвестно
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