Нужнов Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
06.03.1859
Родился: 06.03.1859г - Александр Новочеркасского отряда служащій казакъ Андрей Павлович Нужновъ и законная жена его Александра Максимова. Свидетели: Новочеркасскаго отряда, служащій казакъ Иванъ Андрѣ... Показать все
Благословение
24.01.1877
Женился на дочери урядника Николая Савельева Свадьба 24.01.1877 Свидетели на венчании Петр Павлович Нужнов и Прокопий Андреевич Нужнов Со стороны невесты Иван Савельев и Фома Савельев Метрическая книг... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1877
Сын: Нужнов Дмитрий Алексендрович
Мать ребёнка: Нужнова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
12.10.1886 ст.
Дочь: Нужнова Параскева Александровна
Мать ребёнка: Нужнова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
22.04.1889
Сын: Нужнов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Нужнова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
26.04.1891
Сын: Нужнов Максим Александрович
Мать ребёнка: Нужнова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нужнов Алексей Алексендрович
Мать ребёнка: Нужнова Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Урядник
Смерть
Неизвестно