Нужнова Параскева Александровна
Место рождения
Дата рождения12.10.1886 ст.
Дата смерти03.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1886 ст.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шивцов Василий Елизарович
Отец ребёнка: Шивцов Елизар Яковлевич
Бракосочетание
28.01.1905
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шивцова Зинаида Елизаровна
Отец ребёнка: Шивцов Елизар Яковлевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Шивцова Анастасия Елизаровна
Отец ребёнка: Шивцов Елизар Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Шивцов Александр Елизарович
Отец ребёнка: Шивцов Елизар Яковлевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Шивцов Елизар Яковлевич
Смерть
03.03.1955