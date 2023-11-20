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Нужнова Параскева Александровна

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Место рождения

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

12.10.1886 ст.

Дата смерти

03.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1886 ст.

Отец: Нужнов Александр Андреевич

Мать: Нужнова (Савельева) Евдокия Николаевна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шивцов Василий Елизарович

Отец ребёнка: Шивцов Елизар Яковлевич

Бракосочетание
28.01.1905

Муж: Шивцов Елизар Яковлевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шивцова Зинаида Елизаровна

Отец ребёнка: Шивцов Елизар Яковлевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Шивцова Анастасия Елизаровна

Отец ребёнка: Шивцов Елизар Яковлевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Шивцов Александр Елизарович

Отец ребёнка: Шивцов Елизар Яковлевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шивцов Иван Елизарович

Отец ребёнка: Шивцов Елизар Яковлевич

Смерть
03.03.1955

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