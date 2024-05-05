Нужнова Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужнова Александра Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

21.03.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нужнов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нужнов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Нужнов Прокопий Андреевич

Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Нужнова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.11.1855 ст.

Сын: Нужнов Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
из МК Оренбургского уезда станиц Пречистинской, Черноотрожской, Новочеркасской 1854 - 1855 годы Крестная Евдокия Ефимовна Нужнова - казачья жена
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Нужнова Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.03.1859

Сын: Нужнов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович

Родился: 06.03.1859г - Александр Новочеркасского отряда служащій казакъ Андрей Павлович Нужновъ и законная жена его Александра Максимова. Свидетели: Новочеркасскаго отряда, служащій казакъ Иванъ Андрѣ... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1865

Дочь: Нужнова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
03.02.1867

Сын: Нужнов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович

Смерть
21.03.1910 ст.
Александра Максимовна Нужнова -казачья вдова Погребена на приходском кладбище. Метрическая книга Амурского прихода Покровской церкви Верхнеуральского уезда с 1909 по 1911 г.г. (226/10/85) Кадр 170... Показать все

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