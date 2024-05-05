Нужнова Александра Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 ст.
Дата смерти21.03.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Нужнов Прокопий Андреевич
Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Нужнова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
11.11.1855 ст.
Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович
из МК Оренбургского уезда станиц Пречистинской, Черноотрожской, Новочеркасской 1854 - 1855 годы Крестная Евдокия Ефимовна Нужнова - казачья жена
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Нужнова Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
06.03.1859
Сын: Нужнов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович
Родился: 06.03.1859г - Александр Новочеркасского отряда служащій казакъ Андрей Павлович Нужновъ и законная жена его Александра Максимова. Свидетели: Новочеркасскаго отряда, служащій казакъ Иванъ Андрѣ... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1865
Дочь: Нужнова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
03.02.1867
Отец ребёнка: Нужнов Андрей Павлович
Смерть
21.03.1910 ст.
Александра Максимовна Нужнова -казачья вдова Погребена на приходском кладбище. Метрическая книга Амурского прихода Покровской церкви Верхнеуральского уезда с 1909 по 1911 г.г. (226/10/85) Кадр 170... Показать все