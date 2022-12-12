село Новочеркасск, село Новочеркасск, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Новочеркасск

Саракташский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
643Черкасский (Ново-Черкасский, Новая Деревня), отр. казач. Ор. в.при р. Урале.19035165460487Церковь православная 1, школа, почтовая станция, базар еженедельно.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Гирьяльский
473. Новочеркасский 1-й (Новая Деревня), поселок казачий, при озере Новочеркасском и р. Урале, дворов 151, жителей 1032, часовня, мечеть, школа, почтовая станция, базар е Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Саракташский район
75276Новочеркассксело51°32'с.ш.56°15'в.д.M-40-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Саракташский муниципальный район, Сельское поселение Новочеркасский сельсовет
53641434101с Новочеркассксело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close