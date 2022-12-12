Новочеркасск
Саракташский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
643Черкасский (Ново-Черкасский, Новая Деревня), отр. казач. Ор. в.при р. Урале.19035165460487Церковь православная 1, школа, почтовая станция, базар еженедельно.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
473. Новочеркасский 1-й (Новая Деревня), поселок казачий, при озере Новочеркасском и р. Урале, дворов 151, жителей 1032, часовня, мечеть, школа, почтовая станция, базар е Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75276Новочеркассксело51°32'с.ш.56°15'в.д.M-40-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53641434101с Новочеркассксело