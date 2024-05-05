Нужнов Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1867
Дата смерти28.04.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1867
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Упоминание
Неизвестно
Свадьба 22.10.1907. Ирина -дочь Фёдора Андреевича Нужнова Иван Ефремович Захарин- казак Свидетели со стороны жениха Василий и Емельян Савельевы. Свидетели со стороны невесты Константин Порфирьевич Нуж... Показать все
Бракосочетание
16.01.1885 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1885
Дочь: Нужнова Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна
Рождение ребёнка
17.05.1887
Дочь: Нужнова Елена Федоровна
Мать ребёнка: Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна
Рождение ребёнка
28.04.1888
Дочь: Нужнова Мавра Федоровна
Мать ребёнка: Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна
Рождение ребёнка
24.11.1893
Мать ребёнка: Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна
родился и вырос в поселке Амур, Кизильского района, в семье казака. Отец Нужнов Федор Андреевич (03.02.1867 - 28.04.1905) умер от чахотки в 38 лет.
Рождение ребёнка
15.03.1898
Дочь: Нужнова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна
Смерть
28.04.1905
В возрасте 38 лет от чахотки Метрическая книга Амурского прихода Покровской церкви Верхнеуральского уезда с 1903 по 1905 г.г. (226/10/69)
Рождение ребёнка
26.07.1905
Дочь: Нужнова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна