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Нужнов Федор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1867

Дата смерти

28.04.1905

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1867

Отец: Нужнов Андрей Павлович

Мать: Нужнова Александра Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Упоминание
Неизвестно
Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Свадьба 22.10.1907. Ирина -дочь Фёдора Андреевича Нужнова Иван Ефремович Захарин- казак Свидетели со стороны жениха Василий и Емельян Савельевы. Свидетели со стороны невесты Константин Порфирьевич Нуж... Показать все
Бракосочетание
16.01.1885 ст.

Жена: Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1885

Дочь: Нужнова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.05.1887

Дочь: Нужнова Елена Федоровна

Мать ребёнка: Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.04.1888

Дочь: Нужнова Мавра Федоровна

Мать ребёнка: Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.11.1893

Сын: Нужнов Петр Федорович

Мать ребёнка: Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
родился и вырос в поселке Амур, Кизильского района, в семье казака. Отец Нужнов Федор Андреевич (03.02.1867 - 28.04.1905) умер от чахотки в 38 лет.
Рождение ребёнка
15.03.1898

Дочь: Нужнова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
28.04.1905
Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
В возрасте 38 лет от чахотки Метрическая книга Амурского прихода Покровской церкви Верхнеуральского уезда с 1903 по 1905 г.г. (226/10/69)
Рождение ребёнка
26.07.1905

Дочь: Нужнова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Нужнова (Сибилева) Параскева Степановна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

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