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Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1835

Дата смерти

15.05.1917

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Угнивенко Афанасий Гордеевич

Мать: Угнивенко Агриппина Лазаревна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Угнивенко Михаил Евстафьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
25.03.1870

Дочь: Матрона Евстафьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Петровна

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1870г.,лист-8,зап-12
Рождение ребёнка
13.06.1876

Сын: Угнивенко Прокофий Евстафьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна

ГАДО , Ф -265-1-3, м/к-1876г.,лист-105,зап-42
Бракосочетание
До 1876

Жена: Угнивенко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
28.11.1877

Дочь: Екатерина Евстафьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна

ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-34,зап-50
Рождение ребёнка
1879

Сын: Угнивенко-Ст. Никон Евстафьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
04.05.1880

Сын: Угнивенко Моккий Евстафьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Угнивенко Арсений Евстафьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Угнивенко Гавриил Евстафьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
?.12.1885

Дочь: Агриппина Евстафьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
18.03.1887

Дочь: Угнивенко Агрипина Евстафьевна

Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-196,зап-10
Рождение ребёнка
23.03.1888

Сын: Угнивенко-Мл. Никон Евстафьевич

Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна

ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1888г.,лист-8,зап-12
Смерть
15.05.1917
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно