Угнивенко Евстафий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти15.05.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Угнивенко Михаил Евстафьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Петровна
Дочь: Матрона Евстафьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Анастасия Петровна
Сын: Угнивенко Прокофий Евстафьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна
Дочь: Екатерина Евстафьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна
Сын: Угнивенко-Ст. Никон Евстафьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна
Сын: Угнивенко Моккий Евстафьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна
Сын: Угнивенко Арсений Евстафьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна
Сын: Угнивенко Гавриил Евстафьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна
Дочь: Агриппина Евстафьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна
Дочь: Угнивенко Агрипина Евстафьевна
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна
Сын: Угнивенко-Мл. Никон Евстафьевич
Мать ребёнка: Угнивенко Татьяна Васильевна