(Угнивенко) Матрона Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Угнивенко) Матрона Евстафьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

25.03.1870

Дата смерти

11.07.1872

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1870

Отец: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Мать: Угнивенко Анастасия Петровна

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1870г.,лист-8,зап-12
Крещение
25.03.1870
Godparents:Криволукские крестьяне : Прокопий Яковлевич Федорченко и Андрея Елисеевича дочь- девица Анна
Смерть
11.07.1872
Причина смерти: Болезнь - от коклюша | ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-191,зап-21
Похороны
13.07.1872
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