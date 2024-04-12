(Угнивенко) Матрона Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения25.03.1870
Дата смерти11.07.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1870
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1870г.,лист-8,зап-12
Крещение
25.03.1870
Godparents:Криволукские крестьяне : Прокопий Яковлевич Федорченко и Андрея Елисеевича дочь- девица Анна
Смерть
11.07.1872
Причина смерти: Болезнь - от коклюша | ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-191,зап-21
Похороны
13.07.1872