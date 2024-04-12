Угнивенко Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти10.10.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1859
Сын: Угнивенко Михаил Евстафьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.03.1870
Дочь: Матрона Евстафьевна
Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1870г.,лист-8,зап-12
Смерть
10.10.1873
Причина смерти: Болезнь - воспаление легких | ГАДО . Ф - 265-1-2,м/к-1873г.лист-67,зап-44
Похороны
Неизвестно