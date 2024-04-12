Угнивенко Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти04.06.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1835
Рождение ребёнка
13.06.1876
Сын: Угнивенко Прокофий Евстафьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич
ГАДО , Ф -265-1-3, м/к-1876г.,лист-105,зап-42
Бракосочетание
До 1876
Рождение ребёнка
28.11.1877
Дочь: Екатерина Евстафьевна
Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-34,зап-50
Рождение ребёнка
1879
Сын: Угнивенко-Ст. Никон Евстафьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.05.1880
Сын: Угнивенко Моккий Евстафьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Угнивенко Арсений Евстафьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Угнивенко Гавриил Евстафьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.12.1885
Дочь: Агриппина Евстафьевна
Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.03.1887
Дочь: Угнивенко Агрипина Евстафьевна
Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-196,зап-10
Рождение ребёнка
23.03.1888
Сын: Угнивенко-Мл. Никон Евстафьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Евстафий Афанасьевич
ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1888г.,лист-8,зап-12
Смерть
04.06.1911
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
06.06.1911
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Веселый