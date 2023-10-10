Угнивенко-мл. Никон Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко-мл. Никон Евстафьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

23.03.1888

Дата смерти

24.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.02.1888
Godparents:Криволукские крестьяне : Федор Макарович Захаренко и Девка - Александра Прокофьевна Муравец
Рождение
23.03.1888

Отец: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Мать: Угнивенко Татьяна Васильевна

ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1888г.,лист-8,зап-12
Смерть
24.03.1888
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
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