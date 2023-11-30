Угнивенко Агриппина Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Агриппина Лазаревна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1792

Дата смерти

04.10.1872

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Угнивенко Даниил Афанасьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Афанасий Гордеевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Угнивенко Леонтий Афанасьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Афанасий Гордеевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Угнивенко Евсей Афанасьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Афанасий Гордеевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агриппина Афанасьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Афанасий Гордеевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Харитина Афанасьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Афанасий Гордеевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Угнивенко Евстафий Афанасьевич

Отец ребёнка: Угнивенко Афанасий Гордеевич

Смерть
04.10.1872
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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