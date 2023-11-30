Угнивенко Агриппина Лазаревна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти04.10.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Угнивенко Даниил Афанасьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Афанасий Гордеевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Угнивенко Леонтий Афанасьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Афанасий Гордеевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Угнивенко Евсей Афанасьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Афанасий Гордеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агриппина Афанасьевна
Отец ребёнка: Угнивенко Афанасий Гордеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Харитина Афанасьевна
Отец ребёнка: Угнивенко Афанасий Гордеевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Угнивенко Евстафий Афанасьевич
Отец ребёнка: Угнивенко Афанасий Гордеевич
Смерть
04.10.1872
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно