Легошин Петр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛегошин Петр Анатольевич

Легошин Петр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Легошин Антон Иванович

Мать: Легошина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
03.06.1921

Сын: Легошин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Легошина Ирина Васильевна

Акатная Маза, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.07.1930

Дочь: Куклина Александра Петровна

Мать ребёнка: Легошина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
31.12.1935

Сын: Легошин Борис Петрович

Мать ребёнка: Легошина Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легошина Ирина Васильевна

Смерть
1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close