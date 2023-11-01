Легошин Петр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Легошин Антон Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1921
Мать ребёнка: Легошина Ирина Васильевна
Акатная Маза, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.07.1930
Дочь: Куклина Александра Петровна
Мать ребёнка: Легошина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
31.12.1935
Мать ребёнка: Легошина Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973