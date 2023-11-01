Легошин Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Легошин Иван
Рождение ребёнка
1893
Сын: Легошин Алексей Антонович
Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Щербакова Анна Антоновна
Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Илларионова Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шарипкова Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Переходцева Мария Антоновна
Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Легошин Александр Антонович
Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924