Легошин Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легошин Антон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Легошин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Легошин Алексей Антонович

Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Щербакова Анна Антоновна

Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Легошин Петр Анатольевич

Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Легошин Иван Антонович

Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Легошин Фёдор Антонович

Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Илларионова Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шарипкова Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Переходцева Мария Антоновна

Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Легошин Александр Антонович

Мать ребёнка: Легошина Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легошина Евдокия Федоровна

Смерть
1924
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