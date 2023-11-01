Легошина (Модина) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛегошина (Модина) Евдокия Федоровна

Легошина (Модина) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Модин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Легошин Алексей Антонович

Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Щербакова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Легошин Петр Анатольевич

Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Легошин Иван Антонович

Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Легошин Фёдор Антонович

Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Илларионова Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шарипкова Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Переходцева Мария Антоновна

Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Легошин Александр Антонович

Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легошин Антон Иванович

Смерть
1921
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close