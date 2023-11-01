Легошина (Модина) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Модин Федор
Рождение ребёнка
1893
Сын: Легошин Алексей Антонович
Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Щербакова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Илларионова Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шарипкова Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Переходцева Мария Антоновна
Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Легошин Александр Антонович
Отец ребёнка: Легошин Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921