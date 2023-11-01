Легошина (Сухова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легошина (Сухова) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

20.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сухов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1921

Сын: Легошин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Легошин Петр Анатольевич

Акатная Маза, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.07.1930

Дочь: Куклина Александра Петровна

Отец ребёнка: Легошин Петр Анатольевич

Рождение ребёнка
31.12.1935

Сын: Легошин Борис Петрович

Отец ребёнка: Легошин Петр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легошин Петр Анатольевич

Смерть
20.09.1974
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