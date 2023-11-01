Легошина (Сухова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти20.09.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Сухов Василий
Рождение ребёнка
03.06.1921
Отец ребёнка: Легошин Петр Анатольевич
Акатная Маза, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.07.1930
Дочь: Куклина Александра Петровна
Отец ребёнка: Легошин Петр Анатольевич
Рождение ребёнка
31.12.1935
Отец ребёнка: Легошин Петр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1974