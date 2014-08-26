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Куклина Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1930

Дата смерти

26.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1930

Отец: Легошин Петр Анатольевич

Мать: Легошина (Сухова) Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклин Александр Денисович

Рождение ребёнка
01.08.1955

Дочь: Милушкина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Куклин Александр Денисович

Рождение ребёнка
01.12.1958

Дочь: Кивокурцева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Куклин Александр Денисович

Смерть
26.08.2014

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