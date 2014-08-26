Куклина Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1930
Дата смерти26.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1955
Дочь: Милушкина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Куклин Александр Денисович
Рождение ребёнка
01.12.1958
Дочь: Кивокурцева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Куклин Александр Денисович
Смерть
26.08.2014