Смирнов Иван Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти02.02.1962
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
30.12.1940
Дочь: Варнавина Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Смирнова Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.02.1962