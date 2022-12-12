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Смирнов Иван Андрианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

02.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Смирнов Андриан Сергеевич

Мать: Смирнова Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
30.12.1940

Дочь: Варнавина Ираида Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Смирнов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.02.1962
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